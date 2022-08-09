В МО РФ назвали причину взрывов в районе Новофедоровки

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Детонация нескольких авиационных боеприпасов стала причиной взрывов на аэродроме Саки возле поселка Новофедоровка в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, детонация произошла на обвалованной площадке хранения на аэродроме около 15:20. В результате никто не пострадал. Взрывы не повредили авиационную технику.

"Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", – говорится в сообщении.

Глава республики Сергей Аксенов ранее заявил, что выехал на место происшествия. Он добавил, что выясняются обстоятельства случившегося. Замглавы районной администрации Виктория Казьмирова рассказала, что из-за взрывов "все стекла повыбивало".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

