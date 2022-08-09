Взрывы в Крыму произошли далеко от курортной зоны – АТОР

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Взрывы в Крыму в районе поселка Новофедоровка, по предварительным данным, произошли далеко от курортной зоны и не повлекли жертв среди отдыхающих. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

"Около военного объекта в Крыму около Новофедоровки (район города Саки) раздалось несколько мощных взрывов. По предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет", – говорится в телеграм-канале АТОР.

В Минздраве Крыма, в свою очередь, сообщили, что к месту происшествия были направлены машины скорой помощи и санитарная авиация, передает ТАСС.

"По пострадавшим точной информации пока нет", – сказали в министерстве.

9 августа в районе поселка Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов. Замглавы администрации Сакского района Виктория Казьмирова сообщила, что взрыв произошел на местном аэродроме. По ее словам, взрывная волна выбила стекла в ближайших зданиях. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что выехал на место происшествия.

В районе поселка Новофедоровка расположен военный аэродром Саки, на котором базируются самолеты и вертолеты Вооруженных сил РФ. Также на аэродроме находится наземный испытательный комплекс НИТКА, который используется для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.

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