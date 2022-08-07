Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Высокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе до 14 августа. Об этом сообщается на сайте правительства города.

Такое решение приняли на основании информации правоохранителей о сохраняющейся угрозе совершения терактов и организации деятельности по противодействию его совершению.

Гражданам рекомендовали контролировать ситуацию вокруг себя. Кроме того, при обнаружении забытых вещей жителям посоветовали не трогать их и сообщить об этом полиции.

Повышенный уровень террористической опасности ввели в Севастополе после атаки беспилотника ВСУ на штаб Черноморского флота 31 июля. Глава города Михаил Развожаев отметил, что правоохранительные органы контролируют обстановку в городе, пояснив, что режим повышенной готовности введен для усиления работы специальных служб.

