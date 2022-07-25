Высокий уровень террористической опасности продлили в Крыму

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Высокий уровень террористической опасности в нескольких муниципалитетах и на ряде государственных объектов в Крыму продлили до 9 августа. Об этом в своем телеграм-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что желтый уровень террористической опасности действует в городских округах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах.

Вместе с тем Аксенов подчеркнул, что в республике сохраняется спокойная обстановка.

Желтый уровень террористической опасности продлили и в Курской области до 8 августа. По словам главы региона Романа Старовойта, ситуация на границе "не позволяет расслабляться". Он указал на продолжающиеся со стороны Украины обстрелы. Вместе с тем Старовойт добавил, что за прошедшие две недели в области не зафиксировали случаев диверсий или терактов.

