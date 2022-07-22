Желтый уровень террористической опасности продлен в Брянской области

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Власти Брянской области продлили действие высокого уровня террористической опасности в регионе до 7 августа. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Решением главы региона Александра Богомаза желтый уровень террористической опасности вводится с 14:00 23 июля 2022 года. Предупреждение будет действовать 15 суток.

В правительстве подчеркнули, что властями предпринимаются необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности личности, общества и государства.

Жителям области рекомендуют следить за новостями, оказывать содействие органам и иметь при себе документы, удостоверяющие личность, при нахождении в общественных местах, не трогать бесхозные предметы и сообщать территориальным органам ФСБ или МВД, если им стало известно о готовящемся или совершенном преступлении.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Ломаковка и Новые Юрковичи в Брянской области. Жертв и пострадавших в результате обстрела не было.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

