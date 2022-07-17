Губернатор Брянской области сообщил об обстреле со стороны Украины села Зерново

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Село Зерново в Брянской области вновь подверглось обстрелу с территории Украины, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня с территории Украины ВСУ вновь обстреляли село Зерново Суземского района. По предварительной информации, в результате артиллерийского обстрела было выпущено 29 снарядов", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона сообщил об отсутствии погибших и раненных, а также об отсутствии повреждений гражданских объектов.

В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередных обстрелах со стороны Украины поселка Теткино региона.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

