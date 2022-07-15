Глава Брянской области сообщил об обстреле ВСУ села Некислицы

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Приграничное село Некислица в Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона сообщил о повреждении линии электропередач в результате обстрела, при этом раненных и погибших нет.

В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия, после окончания их работы бригада электриков начнет восстанавливать линию.

Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Трубчевском районе под Брянском.

Губернатор уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на место ЧП прибыли все оперативные службы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

