ВСУ обстреляли поселок в Брянской области – губернатор

Фото: телеграм-канал AV БогомаZ

ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Трубчевском районе под Брянском. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел пгт Белая Березка Трубчевского района. На территорию поселка было выпущено порядка 18 минометных снарядов", – отметил он.

Губернатор уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте ЧП прибыли все оперативные службы.

Ранее Богомаз сообщил о сработавшем на железнодорожных путях неизвестном взрывном устройстве. По его словам, ЧП произошло в Унечском районе, на перегоне Робчик – Песчанка перед грузовым поездом.

В результате были повреждены стекла кабины машиниста. При этом железнодорожные пути целы, пострадавших также нет.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.