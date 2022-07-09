Брянский губернатор сообщил о сработавшем на железнодорожных путях взрывном устройстве

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Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о сработавшем на железнодорожных путях неизвестном взрывном устройстве, сообщает РИА Новости.

По его словам, ЧП произошло в Унечском районе, на перегоне Робчик – Песчанка перед грузовым поездом. В результате повреждены стекла кабины машиниста. При этом железнодорожные пути целы, пострадавших также нет.

На месте работают специализированные оперативные службы.

Власти в Брянской области продлили действие высокого уровня террористической опасности в регионе до 23 июля. Решением главы региона Александра Богомаза желтый уровень террористической опасности вводится с 14:00 8 июля 2022 года. Предупреждение будет действовать 15 суток.

В правительстве пояснили, что правоохранительные органы отмечают сохраняющуюся угрозу совершения терактов в регионе и ведут работу по предотвращению этой деятельности. Граждан призвали сохранять спокойствие, поскольку высокий уровень опасности вводится для стимулирования работы спецслужб.

Тем не менее отмечается, что жителям региона следует быть бдительными, оказывать содействие органам и иметь при себе документы, удостоверяющие личность, при нахождении в общественных местах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

