Глава Брянской области сообщил об обстреле села со стороны Украины

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Украинская артиллерия обстреляла село Зерново в Брянской области, в результате удара никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Сегодня утром со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. <...> Пострадавших нет", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Богомаза, всего было зафиксировано около 18 выстрелов. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничных пунктов Глушковского района Курской области. По его словам, ВСУ обстреляли деревню Марково и поселок Теткино.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.