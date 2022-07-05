Губернатор Курской области сообщил о новых обстрелах приграничных пунктов региона

07:23
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Приграничные пункты Глушковского района Курской области вновь были обстреляны. Об этом во вторник утром сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже", – написал политик в своем телеграм-канале.
Накануне в результате удара ВСУ по приграничному курскому селу Поповка пострадал следователь. Украинские военные с БЛА сбросили бомбу, которая попала в жилой дом.
На прошлой неделе под обстрел попал поселок Теткино. Осколки задели несколько жилых домов, были повреждены окна. В некоторых огородах нашли упавшие снаряды. В результате ЧП никто из людей не пострадал.
Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что обстрелы российских территорий со стороны ВСУ, в результате которых погибли мирные жители, являются прямым актом агрессии, ответ на эти действия должен быть жестким. По его мнению, подобные обстрелы со стороны Киева могут быть актом провокации, призванным вынудить Москву к жестокости, однако отсутствие адекватного ответа на подобного рода агрессию может быть воспринято как слабость РФ.
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