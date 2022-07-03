Российские средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ на подлете к Курску

Минувшей ночью российские средства ПВО засекли и перехватили два украинских беспилотника на подлете к Курску. В результате никто не пострадал, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Также глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших в Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

