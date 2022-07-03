СК организовал проверку после пожара в частной клинике на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Следователи организовали проверку после ночного пожара в частной клинике в Алтуфьевском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

"В ночь со 2 на 3 июля 2022 года в частном медицинском учреждении, расположенном по Черскому проезду в городе Москве, произошло возгорание. <...> По данному факту <...> организована доследственная проверка", – говорится в сообщении.

Проверку также организовала прокуратура. По данным пресс-службы ведомства, в результате возгорания погибла пациентка 1974 года рождения, а также трое мужчин. Последним сейчас оказывается медпомощь.

В качестве предварительной причины инцидента называется неосторожное обращение с огнем.

Накануне пожар произошел в квартире на пятом этаже двенадцатиэтажного жилого дома в районе Нагатинский Затон. Возгорание, охватившее площадь в 20 квадратных метров, оперативно ликвидировали. В результате инцидента погиб один человек.

