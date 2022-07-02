Пожар произошел в усадьбе Римского-Корсакова в Псковской области

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Кровля усадьбы композитора Николая Римского-Корсакова загорелась в деревне Любенск Псковской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 18:24, спасатели прибыли на место через 20 минут. На тушение, в котором принимали участие 21 человек и девять единиц техники, было подано четыре ствола и проложена магистральная линия на 150 метров от пруда.

"В 21:30 ликвидация открытого горения. Предварительная площадь пожара – 625 метров квадратных метров", – говорится в сообщении МЧС.

Из горящего здания удалось спасти подлинные серебряный стаканчик и золотое перо, мебель, книги, журналы и стеллажи. По предварительным данным, это 50% все материальных ценностей музея.

По словам главы региона Михаила Ведерникова, пожар мог возникнуть из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю с использованием открытого огня.

Ранее пожар произошел в ресторанно-гостиничном комплексе в Раменском на площади 800 квадратных метров. Спасатели установили открытое горение на кровле здания. Возгорание ликвидировали порядка 40 человек и 12 единиц техники. О погибших и пострадавших не сообщалось.