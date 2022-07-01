Пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в Раменском ликвидирован

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Открытое горение в ресторанно-гостиничном комплексе в Раменском ликвидировано в 23:24. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России по Московской области.

Пожар произошел в ресторанно-гостиничном комплексе 1 июля на площади 800 квадратных метров. Информация о возгорании по улице Королева, дом 27а, поступила в МЧС в 19:24. Прибывшие на место спасатели установили открытое горение на кровле здания.

Возгорание ликвидировали порядка 40 человек и 12 единиц техники. Из здания были самостоятельно эвакуированы 20 человек. О погибших и пострадавших не сообщалось.

