Фото: телеграм-канал "ГородОК Жуковский Раменское"

Пожар произошел в ресторанно-гостиничном комплексе в Раменском на площади 800 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России по Московской области.

Информация о возгорании по улице Королева, дом 27а, поступила в ведомство в 19:24. Прибывшие на место спасатели установили, что происходит открытое горение на кровле здания. Возгорание ликвидируют порядка 40 человек и 12 единиц техники.

"До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пожар охватил балконы с 9-го по 12-й этаж дома, расположенного по адресу улица Вторая Пугаческая, дом 5, корпус 1. Сначала горели два балкона на 9-м этаже. При тушении была спасена женщина.

