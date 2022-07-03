Пожар произошел на заправке на Варшавском шоссе. Об этом сообщают очевидцы.

Там загорелись газовые резервуары. Кроме урона АЗС, были уничтожены два грузовика. Один ремонту уже не подлежит, второму он обойдется достаточно дорого.

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