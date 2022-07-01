Жителей Московского региона предупредили об угрозе природных пожаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за угрозы пожаров до вечера субботы, 2 июля, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что данное предупреждение в городе действует до 23:00 субботы, 2 июля, в области – до 22:00 2 июля.
Ранее сообщалось, что с 2 по 8 июля в Подмосковье ограничат доступ граждан в леса из-за пожароопасной обстановки. По словам главы комитета лесного хозяйства области Олега Баженова, с начала текущей недели в Московской области уже было ликвидировано девять пожаров общей площадью 1,45 гектара.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого предупредил, что с 30 июня в Москве и Московской области прогнозируется повышенный уровень пожарной опасности из-за сильной жары.
Синоптик объяснил, что осадков выпадало очень много и в мае, и в июне, но последние шесть дней прошли без дождей и с очень высокой температурой, поэтому пожароопасность начала возрастать.
Ясная погода установилась в Москве
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