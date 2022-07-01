Доступ граждан в леса Московской области ограничат до 8 июля

15:24
Фото: Москва 24/Лидия широнина
В Подмосковье ограничат доступ граждан в леса с 2 по 8 июля из-за пожароопасной обстановки, сообщает комитет лесного хозяйства Московской области в своем телеграм-канале.
Отмечается, что из-за жаркой погоды в местных лесах установился высокий класс пожарной опасности.
"Как сообщил председатель комитета лесного хозяйства области Олег Баженов, с начала текущей недели в Московской области ликвидировано девять пожаров общей площадью 1,45 гектара", – говорится в публикации.
Ведомство просит граждан воздержаться от посещения лесов до конца следующей недели.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что с 30 июня в Москве и Московской области прогнозируется повышенный уровень пожарной опасности из-за сильной жары.
Синоптик объяснил, что осадков выпадало очень много и в мае, и в июне, но последние шесть дней прошли без дождей и с очень высокой температурой, поэтому пожароопасность начала возрастать.
Еще до этого МЧС призвало не разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, а также лесосеках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев.
Пожар возник в районе Бутаковского залива
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