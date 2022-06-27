Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 100 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 100 000 гектаров. В тушении участвуют свыше 600 человек и 23 единицы техники.

По данным оперативного штаба республики, на территории насчитывается 29 пожаров. Из-за лесных пожаров в Якутии действует режим повышенной готовности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

