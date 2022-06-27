Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пятнадцатилетний подросток на автомобиле въехал в группу людей во Владимирской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД.

По данным правоохранителей, происшествие случилось на парковке торгового центре в городе Киржаче. По предварительной информации, 15-летний житель Московской области находился в автомобиле ВАЗ в качестве пассажира. На водительское сиденье он переместился в отсутствие водителя. Подросток начал движение, но не справился с управлением и наехал на группу людей.

"В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести: два молодых человека были госпитализированы и двоим назначено амбулаторное лечение", – рассказали в управлении.

По факту произошедшего правоохранители организовали проверку. Родителей подростка привлекли к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

Ранее сообщалось, что российский турист погиб в результате ДТП в турецкой Аланье. По данным правоохранителей, турист во время движения на арендованном мотоцикле, перестраиваясь, резко изменил полосу движения. В итоге его сбило другое транспортное средство. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть россиянина.

