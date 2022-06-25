Мотоциклист врезался в рейсовый автобус на востоке Москвы

Мотоциклист врезался в рейсовый автобус на востоке столицы. Авария произошла на пересечении Лосиноостровской улицы с Пермской.

Автобус совершал левый поворот, и с его задней частью столкнулся мотоцикл. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.