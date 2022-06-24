"Аэрофлот" запустил молодежный тариф на перелеты по России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тариф для молодежи на рейсы по России появился у компании "Аэрофлот". Он доступен путешественникам в возрасте от 12 до 23 лет, говорится на сайте авиаперевозчика.

Авиакомпания запустила новый тариф в преддверии Дня молодежи. Юные туристы смогут воспользоваться им на всех прямых рейсах "Аэрофлота" и "России" под кодом SU между Москвой, Петербургом, Красноярском и другими регионами.

Так, стоимость билета в один конец из Москвы в Санкт-Петербург составит 1 500 рублей, из Москвы в Екатеринбург – 3 500 рублей, из Москвы в Сочи – 5 500 рублей. Кроме того, в тариф включены все дополнительные сборы и 1 место для багажа. Получить скидку могут и дети от 2 до 12 лет, которые летят вместе с пассажирами категории "Молодежь".

Приобрести билет и совершить поездку по новому тарифу можно до 31 декабря 2022 года.

Ранее "Аэрофлот" на 25% снизил стоимость авиабилетов на Дальний Восток. Пассажиры могут полететь в дальневосточные пункты на рейсах самого "Аэрофлота", а также на рейсах дочерней "России".

Билеты из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана и Якутска в Москву будут стоить около 3,9–4,2 тысячи рублей для ребенка. За взрослый билет нужно будет заплатить около 5–7,6 тысячи рублей.