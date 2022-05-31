"Победа" перейдет на новую систему бронирования с 1 июня

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Авиакомпания "Победа" 31 мая проведет на своем сайте технические работы по переходу на новую систему бронирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя лоукостера.

"Тридцать первого мая с 20:00 московского времени Победа будет выполнять технические работы по переходу на новую систему бронирования. Функции бронирования билетов и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрация будут восстановлены на сайте pobeda.aero 1 июня", – отметили в компании.

Уточняется, что для пассажиров открыта временная горячая линия, специалисты которой помогут решить вопросы с бронированиями. Также до возобновления работы сайта в аэропортах усилят смены представительств "Победы" для помощи клиентам лоукостера.

Ранее в России завершили интеграцию IT-платформы "Инновационная мобильность" для покупки билетов на все виды транспорта с "Аэрофлотом" и запустили продажи билетов на рейсы авиакомпании. Данная платформа интегрирована с отечественными системами бронирования Sirena-Travel и TAIS (SIG).

