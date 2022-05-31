"Победа" перейдет на новую систему бронирования с 1 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Авиакомпания "Победа" 31 мая проведет на своем сайте технические работы по переходу на новую систему бронирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя лоукостера.
"Тридцать первого мая с 20:00 московского времени Победа будет выполнять технические работы по переходу на новую систему бронирования. Функции бронирования билетов и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрация будут восстановлены на сайте pobeda.aero 1 июня", – отметили в компании.
Уточняется, что для пассажиров открыта временная горячая линия, специалисты которой помогут решить вопросы с бронированиями. Также до возобновления работы сайта в аэропортах усилят смены представительств "Победы" для помощи клиентам лоукостера.
Ранее в России завершили интеграцию IT-платформы "Инновационная мобильность" для покупки билетов на все виды транспорта с "Аэрофлотом" и запустили продажи билетов на рейсы авиакомпании. Данная платформа интегрирована с отечественными системами бронирования Sirena-Travel и TAIS (SIG).
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