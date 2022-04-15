"Победа" приостанавливает регулярные рейсы из Москвы в Анапу до сентября

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Авиакомпания "Победа" приостанавливает регулярные рейсы в Анапу из Москвы и еще восьми городов России до сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Победа" в связи с производственной необходимостью и под влиянием совокупности внешних факторов вносит вынужденную корректировку в расписание полетов: на период с июня по сентябрь 2022 года включительно отменены все рейсы в Анапу из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска", – отмечается в заявлении.

Уточняется, что пассажиры, чьи рейсы были отменены, автоматически получат полный возврат средств за авиабилеты, купленные на сайте перевозчика.

Ранее стало известно, что "Победа" с 8 апреля временно переведет всю программу полетов в столичный аэропорт Внуково из Шереметьево.

Сообщалось, что пассажиры, которые забронировали билеты на рейсы "Победы" из Шереметьево в Барнаул, Нальчик, Владикавказ, Чебоксары, Петрозаводск и в обратном направлении, могут либо вернуть деньги, либо вылететь из/во Внуково.

