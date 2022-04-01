"Победа" перенесет все полеты во Внуково с 8 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", с 8 апреля временно переведет всю программу полетов в столичный аэропорт Внуково из Шереметьево.
Пассажиры, которые забронировали билеты на рейсы "Победы" из Шереметьево в Барнаул, Нальчик, Владикавказ, Чебоксары, Петрозаводск и в обратном направлении, могут либо вернуть деньги, либо вылететь из/во Внуково.
Те, кто ранее приобрел билеты на другие направления лоукостера, смогут воспользоваться собственными рейсами "Аэрофлота". Подробности будут сообщены пассажирам после процедуры переоформления.
Также сообщается, что "Победа" временно будет использовать только 25 самолетов Boeing 737 из всего флота. Еще 16 судов компании останутся на временном хранении во Внуково. Процедура передачи 20 Boeing 737 из парка "Аэрофлота" в "Победу" приостановлена.
Временно исполняющий обязанности директора авиакомпании "Победа" Андрей Юриков сообщил, что решение сконцентрировать полетные программы в одном аэропорту Внуково поможет наиболее эффективно использовать имеющиеся самолеты и выполнять перевозки в необходимом объеме.
В конце марта стало известно, что лоукостер переведет весь наземный персонал на четырехдневную рабочую неделю. Данное решение вступит в силу с 1 июня 2022 года и затронет в том числе руководство компании. Изменится и расчет заработной платы, исходя из отработанного времени.
"Победа" будет временно выполнять московские рейсы только из Внуково
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