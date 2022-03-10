"Уральские авиалинии" заявили о возможности выполнять рейсы не более 2–3 месяцев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авиакомпания "Уральские авиалинии" без остановки самолетов и разборки воздушных судов на запчасти сможет выполнять рейсы еще несколько месяцев, заявил технический директор компании Игорь Поддубный на форуме MRO Russia and CIS 2022.
"Самолеты "Уральских авиалиний" будут безопасно летать без раздраконивания флота, без остановки самолетов месяца два-три", – цитирует его РБК.
По словам Поддубного, есть цивилизованные возможности поставок запасных частей и материалов.
"Совсем черной картины я не вижу", – добавил спикер.
Он рассказал, что после 24 февраля авиакомпания подверглась хакерской атаке, из-за которой инженеры и технические специалисты лишились доступа к информационным системам, из-за чего им приходилось работать с бумажными носителями.
26 февраля Евросоюз ввел против России санкции, которые предполагают запрет на поставки гражданских самолетов и запчастей к ним для российский авиакомпаний, а также приостанавливают действие страховок и техническое обслуживание воздушных судов из РФ.
Авиакомпании РФ намерены вернуть часть самолетов лизингодателям. Специалисты ведомства подчеркнули, что сложившаяся ситуация с российскими самолетами не отразится на цене авиабилетов.
Как рассказал начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов, с конца февраля в государственном реестре гражданских воздушных судов прошли регистрацию порядка 180 самолетов. Он добавил, что в реестр также занесены новейшие самолеты "Аэрофлота" Airbus A350.
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж. Данное предложение относится к организациям, которые используют лизинговые лайнеры. Позднее о приостановке полетных программ за рубеж сообщили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и Nordwind.
Авиакомпания "Аэрофлот" организует несколько вывозных рейсов из Мале
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: