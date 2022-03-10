"Уральские авиалинии" заявили о возможности выполнять рейсы не более 2–3 месяцев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Уральские авиалинии" без остановки самолетов и разборки воздушных судов на запчасти сможет выполнять рейсы еще несколько месяцев, заявил технический директор компании Игорь Поддубный на форуме MRO Russia and CIS 2022.

"Самолеты "Уральских авиалиний" будут безопасно летать без раздраконивания флота, без остановки самолетов месяца два-три", – цитирует его РБК.

По словам Поддубного, есть цивилизованные возможности поставок запасных частей и материалов.

"Совсем черной картины я не вижу", – добавил спикер.

Он рассказал, что после 24 февраля авиакомпания подверглась хакерской атаке, из-за которой инженеры и технические специалисты лишились доступа к информационным системам, из-за чего им приходилось работать с бумажными носителями.

26 февраля Евросоюз ввел против России санкции, которые предполагают запрет на поставки гражданских самолетов и запчастей к ним для российский авиакомпаний, а также приостанавливают действие страховок и техническое обслуживание воздушных судов из РФ.

Авиакомпании РФ намерены вернуть часть самолетов лизингодателям. Специалисты ведомства подчеркнули, что сложившаяся ситуация с российскими самолетами не отразится на цене авиабилетов.

Как рассказал начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов, с конца февраля в государственном реестре гражданских воздушных судов прошли регистрацию порядка 180 самолетов. Он добавил, что в реестр также занесены новейшие самолеты "Аэрофлота" Airbus A350.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж. Данное предложение относится к организациям, которые используют лизинговые лайнеры. Позднее о приостановке полетных программ за рубеж сообщили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и Nordwind.