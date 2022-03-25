Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Лоукостер "Победа" сократит парк с 41 до 25 самолетов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, временно исполняющий обязанности гендиректора компании Андрей Юриков разослал соответствующее письмо своим сотрудникам.

Лоукостер выполняет рейсы на самолетах Boeing 737-800. В настоящее время нарушены поставки запчастей, а накопленного запаса хватит лишь на 25 самолетов.

"Остальные самолеты до конца года летать не будут, чтобы накопленного запаса запчастей нам хватило до момента восстановления утраченных логистических цепочек. Сокращение флота поможет закрыть нашу потребность в запчастях для всего флота в будущем", – говорится в письме.

Юрикова пообещал также в ближайшее время объявить временные кадровые решения по сохранению команды. При этом вопрос об увольнении сотрудников пока не стоит.

"В ближайшее время наша HR-команда предложит план по адаптации персонала к временному сокращению флота. Это может быть режим сокращенной рабочей недели или режим простоя – похожий сценарий мы реализовали весной 2020 года из-за пандемии и закрытия границ", – говорится в письме.

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