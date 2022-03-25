Авиакомпания "Россия" запустит рейсы из Сочи за границу в апреле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Россия" готовится открыть рейсы в Каир и Тель-Авив из Сочи с 7 апреля, сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя авиакомпании.

По его словам, продажа билетов на эти направления будет открыта на сайте "Аэрофлота" в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" откроет регулярные рейсы на Шри-Ланку с 8 апреля. Рейсы из Москвы в Коломбо будут выполняться на самолетах Airbus А330 три раза в неделю.

28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

Ограничения связаны с тем, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.