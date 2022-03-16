Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аэропорт Шереметьево временно закрыл терминалы E и D. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, воздушная гавань прекратила использовать третью взлетно-посадочную полосу.

Также стало известно, что аэропорт приостановил инвестиционные проекты.

До этого в Шереметьево временно закрывали терминал D. Пространство воздушной гавани решили оптимизировать из-за сокращения количества международных рейсов.

Пассажиров перенаправляли в терминалы В и С. Все авиакомпании заблаговременно информировали об этом своих клиентов.