В "Аэрофлоте" рассказали, кому в приоритетном порядке вернут деньги за билеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Компания "Аэрофлот" в приоритетном порядке возвращает пассажирам деньги за отмененные рейсы с датами вылета в марте и апреле. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Аэрофлот" информирует пассажиров отмененных международных рейсов (в том числе выполняемых авиакомпаниями "Россия" и "Аврора", нумерация в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999), что возврат и переоформление билетов осуществляются в приоритетном порядке по перевозкам с датами вылета с 8 марта по 30 апреля 2022 года", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что пассажирам, у которых билеты с датой вылета после 30 апреля, нужно отложить обращение в контакт-центр компании на более поздний период.
В "Аэрофлоте" добавили, что на данный момент сотрудники контакт-центра оперативно обрабатывают данные пассажиров, находящихся за границей.
Пассажирам напомнили, что вернуть билеты на отмененные рейсы или переоформить их на другие даты можно до 31 декабря текущего года.
"Аэрофлот" с 8 марта приостановил все международные рейсы, кроме полетов в Белоруссию. Решение было принято в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов.
28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.
Ограничения связаны с тем, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
"Аэрофлот" организует вывозные рейсы из Мале
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: