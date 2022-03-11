В "Аэрофлоте" рассказали, кому в приоритетном порядке вернут деньги за билеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компания "Аэрофлот" в приоритетном порядке возвращает пассажирам деньги за отмененные рейсы с датами вылета в марте и апреле. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Аэрофлот" информирует пассажиров отмененных международных рейсов (в том числе выполняемых авиакомпаниями "Россия" и "Аврора", нумерация в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999), что возврат и переоформление билетов осуществляются в приоритетном порядке по перевозкам с датами вылета с 8 марта по 30 апреля 2022 года", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что пассажирам, у которых билеты с датой вылета после 30 апреля, нужно отложить обращение в контакт-центр компании на более поздний период.

В "Аэрофлоте" добавили, что на данный момент сотрудники контакт-центра оперативно обрабатывают данные пассажиров, находящихся за границей.

Пассажирам напомнили, что вернуть билеты на отмененные рейсы или переоформить их на другие даты можно до 31 декабря текущего года.

"Аэрофлот" с 8 марта приостановил все международные рейсы, кроме полетов в Белоруссию. Решение было принято в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов.

28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

Ограничения связаны с тем, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.