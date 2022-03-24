Фото: Москва 24/Александр Авилов
Росавиация продлила до 1 апреля режим ограничения полетов в аэропорты городов юга и центральной части России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты", – говорится в сообщении.
Росавиация призвала авиаперевозчиков использовать альтернативные маршруты для организации пассажирских рейсов в указанные аэропорты. Авиакомпаниям рекомендуют использовать аэропорты Москвы, Волгограда, Сочи, Минеральных Вод и Ставрополя.
"Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме", – отметили в ведомстве.
Информацию об изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний можно получить на их официальных ресурсах в интернете, добавили в Росавиации.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Утром 24 февраля в Росавиации объявили о приостановке работы аэропортов Геленджика, Симферополя, Элисты, Анапы, Краснодара, Брянска, Белгорода, Курска, Воронежа и Ростова-на-Дону.
Министерство транспорта РФ организовало горячую линию для информирования пассажиров о выборе альтернативных маршрутов для передвижения из-за временной приостановки работы аэропортов на юге страны.
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 1 апреля
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