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транспорт

18 марта, 21:53

Росавиация утвердила временный порядок допуска к перевозкам пассажиров и груза

транспорт

Фото: depositphotos/Shebeko

Росавиация утвердила временный алгоритм принятия решений о передаче допусков к выполнению международных перевозок от одного перевозчика другому. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Временный алгоритм разработали для повышения транспортной доступности и мобильности населения РФ, сохранения воздушных коридоров между Россией и иностранными государствами.

Отмечается, что алгоритм будет действовать до принятия решений о снятии ограничений.

Ранее сообщалось, что режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 03:45 26 марта. Это касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Такое решение приняли авиационные власти, поскольку зону для полетов признали небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Утром 24 февраля в Росавиации рассказали о приостановке работы аэропортов Геленджика, Симферополя, Элисты, Анапы, Краснодара, Брянска, Белгорода, Курска, Воронежа и Ростова-на-Дону.

Министерство транспорта РФ организовало горячую линию для информирования пассажиров о выборе альтернативных маршрутов для передвижения из-за временной приостановки работы аэропортов на юге страны.

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