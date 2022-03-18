Режим закрытого неба на юге РФ продлен до 26 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 03:45 26 марта. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Это касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Такое решение приняли авиационные власти, поскольку зону для полетов признали небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Утром 24 февраля в Росавиации рассказали о приостановке работы аэропортов Геленджика, Симферополя, Элисты, Анапы, Краснодара, Брянска, Белгорода, Курска, Воронежа и Ростова-на-Дону.

Министерство транспорта РФ организовало горячую линию для информирования пассажиров о выборе альтернативных маршрутов для передвижения из-за временной приостановки работы аэропортов на юге страны.

