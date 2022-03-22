"Аэрофлот" запустит рейсы на Шри-Ланку

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Авиакомпания "Аэрофлот" откроет регулярные рейсы на Шри-Ланку с 8 апреля. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Рейсы из Москвы в Коломбо будут выполняться на самолетах Airbus А330 три раза в неделю.
"Аэрофлот" с 8 марта приостановил все международные рейсы, кроме полетов в Белоруссию. Решение было принято в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов.
Позднее "Аэрофлот" сообщил о возобновлении рейсов в Киргизию, Армению и Азербайджан. Все они выполняются на российских лайнерах SSJ100. С 2 апреля компания запустит рейсы в Тегеран (Иран). Для перевозки будут использоваться Airbus A321.
28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.
Ограничения связаны с тем, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
"Аэрофлот" организует вывозные рейсы из Мале
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