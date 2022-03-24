ФАС выдала предостережения организациям, заявляющим о росте цен на авиабилеты

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ФАС выдала предостережения ряду организаций, публично заявляющих о росте цен на авиабилеты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, 23 марта ВТБ Капитал опубликовал исследование, утверждающее, что цены на авиабилеты в России в 2022 году вырастут более чем на 50% в годовом выражении, в результате чего спрос на перелеты сократится на 20%. Похожее заявление в СМИ озвучило и Национальное рейтинговое агентство. Обе организации получили предостережения от антимонопольной службы.
"Подобные заявления могут привести к повышению спроса, что может быть использовано участниками рынка для увеличения продаж и негативно сказаться на ценах для конечного потребителя", – пояснили в пресс-службе ведомства.
Ранее Федеральная антимонопольная служба организовала проверку обоснованности повышения цен на офисную бумагу в России. Отмечалось, что ведомство примет необходимые меры реагирования в случае выявления экономически необоснованных цен на данный товар отдельными участниками рынка.
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