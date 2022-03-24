ФАС возбудила дело против "Пятерочки" и "Магнита" после проверки на рынке сахара

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против магазинов "Пятерочка" и "Магнит" после проверки на рынке сахара. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Сотрудники Воронежского управления ФАС и региональной прокуратуры провели проверку на рынке сахара после многочисленных обращений граждан.

"В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае установления вины участникам сговора грозят штрафы.

Ранее многие граждане стали покупать некоторые продукты впрок, из-за чего образовался ажиотажный спрос на эти товары. Торговые сети ввели ограничения на продажу ряда продуктов. В частности, "Ашан" продавал муку только по три пачки в руки, а "Атак" разрешил покупать только 10 килограммов сахара.

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов же заявлял, что в России достаточно запасов сахара. В ведомстве не ждут никаких перебоев с учетом того, что принято решение о запрете экспорта.

