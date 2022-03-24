В РФ предложили создать государственные магазины с фиксированными ценами

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Уполномоченный по правам человека в Татарстане Ирина Волынец направила в Минпромторг, Минсельхоз и на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова письмо с предложением создать в России сеть государственных магазинов с фиксированными ценами. Об этом сообщает RT.

"Считаю необходимым разработать регламент учреждения и работы государственных торговых сетей с фиксированными ценами для продажи продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, детских товаров без торговой наценки", – говорится в обращении.

По ее словам, целесообразность инициативы обусловлена повсеместным и необоснованным ростом цен в нынешних условиях. Между тем создание подобной торговой сети позволит защитить россиян от недобросовестных продавцов, считает омбудсмен.

18 марта Генпрокуратура организовала проверки в связи с выявленными фактами незаконного повышения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены в российских торговых сетях.

Данные факты были установлены экспертной группой по выявлению и пресечению деятельности картелей. Законность действий участников рынка оценят прокуроры регионов, на территории которых ведут свою деятельность производители и поставщики указанных товаров.

1 марта стало известно, что крупные ретейлеры "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" приняли решение ограничить свои наценки на продукты на уровне 5%. Как отмечали в ФАС, торговые сети примут на себя обязательства по минимизации наценок на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи так называемого "борщевого набора" (капуста, картофель, свекла, морковь, лук).

Позже к инициативе добровольного ограничения наценок присоединились московские магазины. В их числе – "Магнолия", "Азбука Вкуса", "ВкусВилл", "Мираторг", а также "Пятерочка", "Перекресток" и другие.

