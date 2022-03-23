В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на моторные масла

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В России следует ввести госрегулирование цен на отечественные моторные масла. Такое предложение озвучил депутат Госдумы Василий Власов в письме премьер-министру РФ, сообщает RT.

По словам парламентария, россияне все чаще жалуются на ситуацию с ценами на отечественные нефтепродукты. Так, в последнее время российские моторные масла подорожали вдвое, а импортные – втрое.

В связи с этим, а также в связи с повышением стоимости логистики Власов предложил правительству рассмотреть возможность введения механизмов регулирования цен на отечественные моторные масла.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящее время важно не вводить ручное регулирование цен. Она объяснила, что это неизбежно приведет приведет к дефициту товаров и снижению их качества. В то же время, по мнению главы ЦБ, необходимо пресекать картельные сговоры на рынке и доминирование некоторых компаний.

