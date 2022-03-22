В Госдуме оценили перспективы переработки макулатуры из-за роста цен на бумагу

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Рост цен на бумагу будет способствовать увеличению вторичной переработки макулатуры. Об этом в интервью "Газете.ру" рассказал председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Он считает, что этот бизнес будет более выгодным. Гутенев пояснил, что при росте цен на готовую продукцию сырье становится более дефицитным, а его заготовка более рентабельной.
"Поэтому я не исключаю, что если цены какое-то время будут находиться на тех сверхвысоких уровнях, как сейчас, станет более выгодна не просто вторичная переработка макулатуры, но и более активное ее стимулирование, потому что это будет экономически выгодно", – отметил Гутенев.
По его мнению, стоимость бумаги выросла из-за ажиотажного спроса, на котором зарабатывают "нечестные на руку дельцы". Он рассказал, что отбеливатель Россия закупала за границей, поэтому необходимо заключить новые контракты с альтернативными поставщиками. При этом председатель комитета по промышленности и торговле выступил против введения элементов регулирования в этом секторе.
Он добавил, что дефицит бумаги может помочь ускорить развитие электронного документооборота.
"Мы с вами были свидетелями, как ковид, который, несомненно, был бедой, принес и экономические издержки, и был проблемой в семьях наших сограждан, тем не менее в значительной степени стимулировал ВКС. Мы так много не экономили времени, как в ковид, проводя совещания по ВКС", – заключил Гутенев.
Ранее в Минпромторге рассказали, что в России не будет дефицита офисной бумаги. В министерстве рассказали, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается отечественными производителями. В России работают три предприятия, которые также поставляют продукцию в зарубежные страны.
В Минпромторге исключили дефицит офисной бумаги в РФ
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