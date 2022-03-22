Эксперт предупредила о последствиях долгого хранения сахара

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Врач-диетолог Наталья Круглова назвала хранение больших объемов сахара – плохой идее. К чему это может привести, она рассказала в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, за счет добавленного сахара человек должен получать не более 10% от суточной калорийности своего рациона. Если переводить в граммы, то взрослому человеку нужно не более 30 граммов сахара в течение дня. Таким образом, одной килограммовой пачки хватит на длительное время.
Специалист уточнила, что сахар – это продукт, который может длительно храниться без потери качества. Даже слежавшийся сахар является безопасным продуктом. Тем не менее, в сахарном песке могут завестись насекомые.
"Это возможно, если купить уже зараженный сахар, либо если насекомые переползут из зараженной крупы. Это не токсично, но неприятно", – Наталья Круглова.
Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, когда на полках магазинов будет достаточно сахара. Продукт вернется на полки магазинов тогда, когда граждане перестанут сами создавать искусственный ажиотаж и скупать его.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ажиотаж вокруг продовольствия в России носит эмоциональный характер. По его словам, факты говорят о том, что необходимость в закупке гречки, сахара и туалетной бумаги в настоящее время отсутствует.
Экономическая ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минпромторг заявил о стабилизации спроса на сахар
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