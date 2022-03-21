В Минпромторге заявили, что в России не будет дефицита офисной бумаги

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Дефицита офисной бумаги в России не будет, поставки стабилизируются в течение недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
В министерстве рассказали, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается отечественными производителями. В России работают три предприятия, которые также поставляют продукцию в зарубежные страны.
"С учетом введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства", – говорится в сообщении.
В Минпромторге добавили, что российские производители полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала, что в России достаточно запасов сахара и гречки, чтобы удовлетворить внутренний спрос на эти продукты. По ее словам, в текущем году планируется на 50 тысяч гектаров увеличить посевные площади гречихи и сахарной свеклы, также идет расширение географии поставок указанных продуктов из дружественных России стран.
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