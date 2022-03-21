В РФ приостановили регистрацию на экзамены английского языка IELTS

15:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России приостановили регистрацию на все экзамены английского языка IELTS. Об этом сообщается на сайте международного экзаменационного центра.
Зарегистрироваться на IELTS нельзя было с 17 марта, а последний экзамен в бумажном формате прошел 19 марта 2022 года. При этом все экзамены в электронном виде, запланированные до 30 апреля 2022 года, пройдут по расписанию.
"Регистрация на экзамен IELTS в России приостановлена с 17 марта 2022 года. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем работать с нашими партнерами, чтобы возобновить тестирование, когда это будет уместно", – говорится в сообщении.
В центре подчеркнули, что остаются на связи с кандидатами. Сотрудники продолжат принимать заявления на выпуск дополнительных сертификатов, пересмотр результатов.
Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что ЕГЭ и ОГЭ пройдут в соответствии с графиком. В министерстве добавили, что вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен.
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