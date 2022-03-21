В Минпросвещения РФ сообщили, что ЕГЭ и ОГЭ пройдут согласно графику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Минпросвещения РФ сообщили, что ЕГЭ и ОГЭ пройдут в соответствии с графиком. В ведомстве также оценили ситуацию с нехваткой бумаги в некоторых регионах.

"ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя. Как сообщили наши источники в Минпросвещения и Рособрнадзоре, вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен", – говорится в телеграм-канале ведомства.

В Москве 21 марта начался досрочный период проведения ЕГЭ. Всего на сдачу экзаменов зарегистрировались более трех тысяч человек, в том числе 400 выпускников 2022 года. Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 18 апреля. Основной период начнется 26 мая и закончится 2 июля.

Ранее стало известно, что в 2022 году самыми востребованными предметами по выбору для сдачи ЕГЭ у московских школьников стали обществознание, английский язык и информатика.

