Досрочный период проведения ЕГЭ стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве начался досрочный период проведения единого государственного экзамена. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Досрочный период ЕГЭ сдают выпускники прошлых лет и нынешнего года, не имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план. Всего на сдачу экзаменов зарегистрировались более трех тысяч человек, в том числе 400 выпускников 2022 года.

"В первый день прошли экзамены по литературе, химии и географии. ЕГЭ по литературе сдавали 360 человек, по химии – 277, по географии – 100", – рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 18 апреля. Основной период начнется 26 мая и закончится 2 июля. Также предусмотрен и дополнительный период, он состоится с 5 по 20 сентября. Заявления о сдаче ЕГЭ в 2022 году подали более 87 тысяч человек, в том числе 69 тысяч нынешних выпускников.

Ранее стало известно, что в 2022 году самыми востребованными предметами по выбору для сдачи ЕГЭ у московских школьников стали обществознание, английский язык и информатика.

