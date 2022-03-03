В Рособрнадзоре рассказали, как будут сдавать ГИА находящиеся за рубежом 9-классники

16:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Роспотребнадзор рассматривает варианты проведения ГИА в виде промежуточной аттестации или в дистанционном формате для российских девятиклассников, которые находятся за границей. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев.
"Для российских обучающихся девятых классов, находящихся за рубежом, прорабатывается возможность проведения ГИА в формате промежуточной аттестации либо с применением дистанционных технологий", – цитирует его РИА Новости.
Музаев уточнил, что сейчас в разработке находится законопроект, который предусматривает, что правительство РФ может установить особый порядок проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году.
Также прорабатывается возможность сдачи ЕГЭ для находящихся за рубежом 11-классников.
По вопросам прохождения ГИА в той или иной жизненной ситуации можно обратиться на телефон доверия ЕГЭ +7 (495) 104-68-38 или через электронную приемную на сайте Рособрнадзора. Все вопросы фиксируются, добавил Музаев.
Ранее руководитель Регионального центра обработки информации Оксана Карклина рассказала, что на участие в основном государственном экзамене и государственном выпускном экзамене (формы ГИА) в 2022 году зарегистрировались больше 97 тысяч девятиклассников. Ожидается, что в экзаменационный период в Москве будет задействовано свыше 450 школ.
В московских школах сократили количество контрольных работ
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