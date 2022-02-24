ОГЭ по русскому языку, обществознанию и математике планируют провести в 2 дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку, математике и обществознанию в этом году хотят провести в два дня, сообщает Рособрнадзор.

Изменения в расписание государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов подготовили Минпросвещения и Рособрнадзор. Они позволят провести экзамены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

При этом решение о проведении экзаменов в один или два дня субъекты страны будут принимать сами, исходя из их организационных, кадровых и технологических ресурсов. Основной период ОГЭ проведут с 19 мая по 22 июня 2022 года.

19 и 20 мая пройдут экзамены по иностранным языкам, 23 и 24 мая – по математике, 27 и 28 мая – по обществознанию, 1 июня – по истории, физике, биологии и химии, 7 и 8 июня – по русскому языку, 15 июня – по биологии, информатике и ИКТ, географии и химии, 22 июня – по литературе, физике, информатике и ИКТ, а также географии.

Резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам назначены на период с 4 по 9 июля.

В январе сообщалось, что оснований для изменения сроков или отмены ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году нет. Экзамены начнутся 21 марта, в это время стартует досрочный этап. Основной период в Москве запланирован на 26 мая – 2 июля и дополнительный – с 5 сентября.

