Рособрнадзор не планирует переносить досрочный период ЕГЭ из-за эпидобстановки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Досрочный период сдачи единого государственного экзамена, который запланирован на период с 21 марта по 15 апреля, не собираются переносить из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

В текущем году сдача единого государственного экзамена пройдет в три этапа с 21 марта по 2 июля. По информации Рособрнадзора, 1 февраля завершился прием заявлений на участие в ЕГЭ в 2022 году. На участие в экзаменах зарегистрировались почти 737 тысяч человек.

Отмечается, что самым массовым остается экзамен по русскому языку, который входит в перечень обязательных предметов для получения аттестата о среднем образовании. При этом самым популярным предметом по выбору остается обществознание. Его в текущем году планируют сдавать более 333 тысяч учащихся.

