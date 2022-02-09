ЕГЭ не будет меняться кардинально – Рособрнадзор

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Единый государственный экзамен не претерпит кардинальных изменений. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы Рособрнадзора.
В ведомстве отменили, что развитие и совершенствование экзамена происходит после профессионального и общественного обсуждения, которое анализируется специалистами Рособрнадзора.
"Этот формат наиболее объективно оценивает соответствие полученных в школе предметных знаний требованиям ФГОС и дает равные возможности всем абитуриентам из каждого уголка нашей страны", – заявили в пресс-службе.
По мнению экспертов Рособрнадзора, изменения в ЕГЭ стоит вносить вдумчиво, последовательно и заблаговременно.
В ведомстве также сообщили о разработке модели усиления роли портфолио школьника. По мнению представителей Рособрнадзора, такой подход позволит увеличить вклад в развитие волонтерства и творческих способностей детей.
"Отражение успехов в указанных мероприятиях, а также результатов конкурсов, олимпиад различного уровня в портфолио станет еще одним толчком для их популяризации, и что важно – мотивацией к участию в них школьников", – добавили в пресс-службе.
Ранее в Рособрнадзоре заявляли, что полный отказ от аттестации в формате ЕГЭ является необоснованным. Специалисты отметили, что это может привести к понижению качества образования в стране.
Кроме того, по их мнению, единые процедуры и подходы на федеральном уровне мотивируют школьников учиться, а сам экзамен является эффективным механизмом отбора абитуриентов для поступления в вузы.
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