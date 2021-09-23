В Рособрнадзоре считают, что полный отказ от ЕГЭ понизит качество образования

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В Рособрнадзоре считают, что полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена является необоснованным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

По мнению специалистов, отказ от ЕГЭ приведет к понижению качества образования в стране.

"Единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению, – отметили в Рособрнадзоре.

Там также выразили позицию, что экзамен стал эффективным механизмом отбора абитуриентов для поступления в вузы.

Ранее министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков не поддержал идею об отмене Единого госэкзамена для школьников, планирующих поступать на гуманитарные направления. По его мнению, было бы неправильно выводить часть абитуриентов из системы ЕГЭ.