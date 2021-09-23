В Рособрнадзоре считают, что полный отказ от ЕГЭ понизит качество образования

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Рособрнадзоре считают, что полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена является необоснованным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
По мнению специалистов, отказ от ЕГЭ приведет к понижению качества образования в стране.
"Единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению, – отметили в Рособрнадзоре.
Там также выразили позицию, что экзамен стал эффективным механизмом отбора абитуриентов для поступления в вузы.
Ранее министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков не поддержал идею об отмене Единого госэкзамена для школьников, планирующих поступать на гуманитарные направления. По его мнению, было бы неправильно выводить часть абитуриентов из системы ЕГЭ.
Изменения в ЕГЭ внесут почти по всем предметам
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